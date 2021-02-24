Тело восходящей звезды литературного мира, писательницы Аделины Шелдон, нашли возле кровати

Писательница напоминала девушку из 19-го века. Такого мнения о ней были соседи.

Аделина Шелдон - уроженка Одессы, пишет mk.ru. Девушка переехала в Москву, где снимала квартиру в районе Зюзино. Хозяин жилья, Игорь, рассказал, что девушка была очень скромной, образованной и воспитанной.

О личной жизни восходящая звезда не распространялась. Арендодатель лишь знает, что Аделина особо не поддерживала отношений с родственниками, контакт она держала только с мамой.

Хозяин квартиры вспоминал, что девушка покидала страну на время, сказав по работе, но в 2019 году вернулась. Арендодатель вспомнил, что видел на ее чемодане наклейки из Беларуси.

2020-ый год оказался сложным из-за пандемии, ведь у Шелдон, по словам хозяина жилья, не было заработка, поэтому за квартиру она не платила.

"Жена даже предлагала помочь устроить Аделину репетитором, она ведь несколько иностранных языков знала. Но та ни в какую", - вспоминает Игорь.

Последний раз писательница выходила на связь четвертого февраля. Позже Игорь решил проверить квартирантку. Дверь была заперта изнутри, поэтому пришлось вызывать слесаря.

Тело Аделины нашли рядом с кроватью. Следов насильственной смерти обнаружено не было.

По одной из версий, девушка изводила организм сухим голоданием, о чем писала в личном дневнике. В доме, действительно, почти не было еды.

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