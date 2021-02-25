26 февраля православные христиане почитают память святого Мартына



Святой Мартин Милостивый с юности отличался милостивым сердцем и великой жалостью к нищим.



Большинство примет 26 февраля имеет практическое значение: можно предсказать не только погоду, но также ход земледельческих работ, понять, какие необдуманные действий лучше не совершать.

В этот день святому Мартына молятся об усмирении блудных страстей, защите от искушений и плотских соблазнов.

Принято было 26 февраля ночью делать заговор на звезды, чтобы уберечь себя и своих близких от сглаза и болезней. Кстати, с этой же целью молились Святой Светлане (Фотинье). Также было принято было именно 26 февраля поминать умерших.

Что нельзя делать в этот день:

В этот день нельзя шить и вышивать - можно ослепнуть.

Нельзя ругаться и решать денежные вопросы (в том числе, планировать покупки).





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