26 февраля православные христиане почитают память святого Мартына
Святой Мартин Милостивый с юности отличался милостивым сердцем и великой жалостью к нищим.
Большинство примет 26 февраля имеет практическое значение: можно предсказать не только погоду, но также ход земледельческих работ, понять, какие необдуманные действий лучше не совершать.
В этот день святому Мартына молятся об усмирении блудных страстей, защите от искушений и плотских соблазнов.
Принято было 26 февраля ночью делать заговор на звезды, чтобы уберечь себя и своих близких от сглаза и болезней. Кстати, с этой же целью молились Святой Светлане (Фотинье). Также было принято было именно 26 февраля поминать умерших.
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Что нельзя делать в этот день:
- В этот день нельзя шить и вышивать - можно ослепнуть.
- Нельзя ругаться и решать денежные вопросы (в том числе, планировать покупки).
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