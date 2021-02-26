Из-за роста количества новых зараженных коронавирусом (COVID-19) могут ввести карантин выходного дня
К таким мерам готовятся в Черновицкой области. Решение об этом примут в пятницу, 26 февраля, рассказала в эфире телеканала "Украина 24" заместитель главы ОГА Наталья Гусак.
Вместе с тем чиновница отметила, что регион закрывать не будут.
"Через полчаса будет заседать наша комиссия ТЭБ и ЧС. Мы будем рассматривать возможность введения карантина выходного дня или полноценных ограничительных мер с понедельника (1 марта – Ред.), которые относятся к "красной" зоне", – сообщила она.
Отметим, из-за стремительного распространения коронавируса с 23 февраля в регионе уже ввели ряд ограничений. Школы перешли на дистанционную форму обучения, а заведения общепита работают до 20:00.
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В сво очередь главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко добавил, что Черновицкая область может перейти в "красную" зону карантина.
"Если (в области – ред.) тенденция роста заболеваемости сохранится, то Минздрав будет инициировать заседание комиссии ТЭБ И ЧС национального уровня, чтобы перевести ее в "красный" уровень", - подчеркнул он.
В Черновицкой области фиксируют рост заболеваемости коронавирусом. За минувшие сутки в регионе обнаружили 638 новых случаев заражения. При этом больше всего случаев заболевания обнаружили в Ивано-Франковской области: 857.
В Киеве коронавирус диагностировали у 748 человек за сутки. В Винницкой области у 738 человек подтвердили коронавирус.
Всего в Украине коронавирус за сутки диагностировали у 8 003 человек. За сутки выздоровели 4 244 пациента, еще 146 умерли.
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