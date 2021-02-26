Американская актриса Дженнифер Энистон, которая прославилась благодаря роли в сериале "Друзья", показала, что делает ее счастливой

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала видео, показав свой ежедневный ритуал. Энистон была одета в обтягивающую юбку-карандаш и легкую блузу. Актриса воспользовалась кофе-машиной и заварила себе кофе. После она взяла чашечку и с удовольствием сделала глоток.

«Я+кофе = счастливая девушка», - подписала фото звезда.

В комментариях стали бурно обсуждать тот факт, что Джен снова варит сама себе кофе. Как известно, ее героиня из сериала «Друзья» долгое время работала официанткой и наливала всем кофе. Новое видео актрисы возродило воспоминания поклонников. Они стали обсуждать их под роликом.

«Снова Рэйчел официантка», «Гюнтер хорошо тебя научил за все эти годы», «Рэйчел со своим кофе», «королева коллагена», «Ты такая красивая!», «Наконец-то она варила себе кофе», «Ты выглядишь великолепно», - пишут пользователи сети.

Как известно, после сериала «Друзья» именно у Энистон карьера сложилась успешнее всего. На ее счету десятки ролей в комедийных фильмах. Недавно актриса вернулась на телевидение, сыграв драматическую роль в сериале «Утреннее шоу».

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