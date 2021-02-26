Американская актриса Дженнифер Энистон, которая прославилась благодаря роли в сериале "Друзья", показала, что делает ее счастливой
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала видео, показав свой ежедневный ритуал. Энистон была одета в обтягивающую юбку-карандаш и легкую блузу. Актриса воспользовалась кофе-машиной и заварила себе кофе. После она взяла чашечку и с удовольствием сделала глоток.
«Я+кофе = счастливая девушка», - подписала фото звезда.
В комментариях стали бурно обсуждать тот факт, что Джен снова варит сама себе кофе. Как известно, ее героиня из сериала «Друзья» долгое время работала официанткой и наливала всем кофе. Новое видео актрисы возродило воспоминания поклонников. Они стали обсуждать их под роликом.
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«Снова Рэйчел официантка», «Гюнтер хорошо тебя научил за все эти годы», «Рэйчел со своим кофе», «королева коллагена», «Ты такая красивая!», «Наконец-то она варила себе кофе», «Ты выглядишь великолепно», - пишут пользователи сети.
Как известно, после сериала «Друзья» именно у Энистон карьера сложилась успешнее всего. На ее счету десятки ролей в комедийных фильмах. Недавно актриса вернулась на телевидение, сыграв драматическую роль в сериале «Утреннее шоу».
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