Дженніфер Еністон підкорила фанатів своїм молодим виглядом в 52, красуня

Голлівудська актриса Дженніфер Еністон, яку обожнюють мільйони фанатів у всіх куточках світу, 11 лютого відзначає свій 52 день народження. У пабліку "Зірковий шлях", розмістили два фото часів найвищої популярності актриси, передає Politeka.net.

Світова слава до Еністон прийшла після культового серіалу» Друзі", Дженніфер стала дуже популярною. А після того, як дівчина вийшла заміж за найкрасивішого хлопця на планеті Бреда Пітта, її життя перетворилося на рай. Однак тривало щастя не довго, після зради чоловіка, Дженніфер знову залишилася одна.

З тих пір пройшло чимало часу, а фанати досі захоплюються красою своєї улюблениці.

Незважаючи на те, що у Дженніфер не склалося особисте життя, актриса вважає себе дуже успішною і в свої 52 виглядає молодше ніж в 20. Напевно Бред Пітт задивляється на свою колишню, кусаючи лікті, таку красуню упустив.

Актриса заявляє, що для підтримки краси і здоров'я користується правилом: "менше значить більше".

Тобто "менше косметики, суєти і занепокоєння, але більше природності". Зірка ніколи не зраджує цій істині, вважає за краще легку їжу, спорт і ледь помітний макіяж. Тому є підстави вважати, що вона таки відкрила секрет "вічної" молодості.

Фанати стежать за її творчістю і обожнюють фільми з Еністон в головній ролі. Вони називають її однією з кращих актрис, а також найчарівнішою і жіночною.

Більше ніж друг, марлі і я, мисливець за головами, ну і друзі відповідно вона хороша актриса, всі фільми з нею кращі, друзі найулюбленіший серіал! Еністон, Джо і Моніка, приклад жіночності і краси.

Нагадаємо, на сайті Politeka ми писали, що роздягнений Бред Пітт засвітив рубці на спині під час відпочинку: як зараз виглядає 57-річний актор.

Раніше на сайті Politeka ми повідомляли, що мокра Сальма Хайек у відвертому купальнику вразила наповал пікантною позою: "о, жінка...".

Також на сайті Politeka інформували, що 51-річна Дженніфер Еністон наробила шуму кадрами з бородатим красенем:»не можу дочекатися...".