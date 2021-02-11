Дженнифер Энистон покорила фанатов своим молодым видом в 52, красотка

Голливудская актриса Дженнифер Энистон, которую обожают миллионы фанатов во всех уголках мира, 11 февраля отмечает свой 52 день рождения. В паблике "Зірковий шлях", разместили два фото времен наивысшей популярности актрисы, передает Politeka.net.

Мировая слава к Энистон пришла после культового сериала «Друзья», Дженнифер стала очень популярной. А после того, как девушка вышла замуж за самого красивого парня на планете Бреда Питта, ее жизнь превратилась в рай. Однако длилось счастье не долго, после измены мужа, Дженнифер снова осталась одна.

С тех пор прошло немало времени, а фанаты до сих пор восхищаются красотой своей любимицы.

Несмотря на то, что у Дженнифер не сложилась личная жизнь, актриса считает себя очень успешной и в свои 52 выглядит моложе чем в 20. Наверняка Бред Питт засматривается на свою бывшую, кусая локти, такую красотку упустил.

Актриса заявляет, что для поддержания красоты и здоровья пользуется правилом: "Меньше значит больше".

То есть "меньше косметики, суеты и беспокойства, но больше естественности". Звезда никогда не изменяет этой истине, предпочитает легкую пищу, спорт и едва заметный макияж. Поэтому есть основания считать, что она таки открыла секрет "вечной" молодости.

Фанаты следят за ее творчеством и обожают фильмы с Энистон в главной роли. Они называют ее одной из лучших актрис, а также самой очаровательной и женственной.

Больше чем друг, марли и я, охотник за головами, ну и друзья соответственно Она хорошая актриса, все фильмы с ней лучшие, Друзья самый любимый сериал! Энистон, Джо и Моника, пример женственности и красоты.

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