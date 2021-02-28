Известная модель Кортни Кардашьян похвасталась работой сестрички Кайли Дженнер

На фото Кортни позировала в черном наряде с открытым плечом и без белья. Девушка сидела в автомобиле, оставив волосы распущенными. Звезда смотрела в объектив камеры, показывая свой новый мейкап, который для нее сделала младшая из семейства Кардашьян - Кайли Дженнер. Образ у девушки получился очень интересным и завораживающим. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Кайли Дженнер сделала мне макияж", - написала Кортни под фотографией.

"Я такая талантливая", - без скромности написала в комментариях Кайли.

Фанаты поставили более миллиона лайков и написали комментарии:

"Великолепная", "Самое интересное посмотреть", "Боже, ты такая красивая, Кортни", "Есть ли кто-нибудь, кто может мне помочь", "как ты такая красивая?", "Я люблю твои волосы", "Кортни - ты принцесса", "ты такая красивая", "Начни день с этого великолепного лица".

Мы писали, что известная модель Кайли Дженнер похвасталась модным образом в свободной розовой рубашке.

На новых кадрах Дженнер в свободной розовой рубашке и мини шортах из кожи решила сделать несколько фото прямо на парковке. Солнцезащитные очки и туфли на шпильке идеально дополнили ее образ. Благодаря акценту на своих ногах, Дженнер удалось получить сотни комплиментов.

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