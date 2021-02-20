Известная модель Кортни Кардашьян показала себя в гардеробной и рассказала о сестрах

На фото Кортни показалась в оранжевом купальнике, трусики которого состояли из ниточек. Волосы модель собрала в косу, а села перед зеркалом на коленки. Красотка снимала себя на телефон, хвастаясь роскошной фигурой в гардеробной, где и позировала звезда. Кадр получился зажигательным и соблазнительным, ведь Кардашьян выглядит безупречно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Так как на сестринские съемки меня не пригласили ...", - написала звезда.

Фанаты поставили почти 3 миллиона лайков и написали комментарии:

"Ух так грубо!", "В любом случае, ты заслужила собственную сольную съемку", "Они не могли с этим справиться, потому что на вас интереснее всего смотреть", "Тебя не пригласили, потому что ты лучшая сестра", "и на тебя интересно смотреть!", "Кортни проснулась с чувством опасности", "ты просто лучше их", "В любом случае, твоя самая плохая сестра".

Мы писали, что знаменитая американская модель и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян насмешила поклонников странным признанием о себе и своей сестре Кортни.

На снимках можно увидеть, как Ким и Кортни Кардашьян купаются в море.

Напомним, Кортни Кардашьян не смогла удержать пышную красоту в веревочках купальника

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