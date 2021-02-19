Известная модель Кортни Кардашьян показала себя во время прогулки

На фото Кортни позирует в красном бикини, который практически состоял из ниточек бикини. Звезда позировала среди красных тюльпанов, хвастаясь нежным образом. Красотка отвела взгляд от камеры, показывая на кадре пышный бюст, который прямо выпирал из крохотного купальника. Кадр получился очень зажигательным и соблазнительным, ведь модель выглядиит невероятно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на профиль звезды в одной из социальных сетей.





Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно звезду засыпают комплиментами:

"Черт возьми", "моя новая заставка", "У тебя больше доверия и веры в это бикини, чем у меня вообще!", "я отказываюсь верить, что у тебя было трое детей", "Кортни, ты такая красивая", "подождите, я хочу узнать, как это сделать с моим бикини", "Невероятная кошечка", "Слишком смелый купальник", "41 еще никогда не выглядел так хорошо".

Мы писали, что популярная модель, бизнесвумен и блогер Ким Кардашьян похвасталась невероятными формами в миниатюрном купальнике.

У себя в Инстаграм красотка опубликовала фото, сделанные на пляже. Она позировала для фото со своей родной старшей сестрой Кортни.

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