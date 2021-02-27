Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес показала страстный образ в новом костюме
Артистка в последнее время довольно активно готовится к различным проектам. Так как сейчас Лопес редко выступает, она посвятила себя своему косметическому бренду, а также рекламным фотосессиям и подготовке к съемкам в сериале.
Недавно на фан-аккаунте также появился небольшой ролик с Лопес, соблазнительно вытанцовывающей перед камерой в довольно открытом и маленьком костюме. Артистка также в привычной манере не постеснялась устроить и танцы, виляя бедрами и показывая подкачанную фигуру.
Сложно поверить, что Дженнифер действительно 51 год, ведь выглядит она очень привлекательно и даже дерзко, причем ее образы с каждым разом все более смелые и не прикрывающие тело. Крошечный топ и юбка с косым разрезом едва оставили место для воображения, настолько все было открытым.
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Как видно, артистке нечего стесняться, она с легкостью устраивает пикантные танцы и не боится продемонстрировать что-то лишнее. Ведь ее костюмы и так мало что скрывают. Чаще всего Лопес позирует в боди из блесток с украшениями на бердах и талии и глубокими вырезами на фигуре.
«️❤️Красивая, сексуальная и горячая 🔥; горячей просто нет; Красиво и великолепно; OMGG !!!! Мой взгляд упал прямо на твои шикарные волосы !!!; это тело, хотя и роскошное, оно ослепляет; Богиня; нельзя оторвать взгляд!; Красиво❤️ шоколадка какая!; все бриллианты показала; Моя королева; ты так много страсти️ мое солнышко 😍😍; Ты выглядишь такой счастливой ... Мне это нравится!», - пишут фанаты.
Напомним, неугомонная Дженнифер Лопес взбудоражила фантазии, не вставая с кровати.
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