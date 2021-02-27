Красотка, как всегда

Известная шведская модель Эльза Хоск, которая представляет компанию Victoria’s Secret, показала свою малышку на прогулке

Как передает Politeka.net, милое фото красотка разместила в сети Инстаграм.

Эльза вышла на прогулку с новорожденной дочерью, которой всего 2 недели. При этом модель была одета в модные голубые джинсы, майку и рубашку, а лицо спрятала за солнцезащитными очками.

Несмотря на недавние роды девушке удалось сохранитель стройность фигуры, которая отчетливо видна на фото.

Как известно, 32-летняя Эльза родила дочь, которую назвали Тууликки Джоан. Девочка появился на свет 11 февраля.

За полчаса фанаты поставили более 60тысяч лайков и написали комментарии.

"Она не обычная мама", "Прекрасного путешествия, мама! ✨", "Как трогательно", - пишут в сети.

Мы писали, что беременная ангел Victoria’s Secret Эльза Хоск порадовала фанатов, показав округлившийся животик на пляже.

Так, на опубликованных кадрах знаменитость позирует в мини-бикини и прозрачной накидке на фоне моря, посылая поклонникам «воздушный» поцелуй. При этом можно заметить, что животик у модели уже достаточно сильно округлился.

Напомним, что Эльза Хоск без белья игриво расстегнула джинсы: "Непревзойденная".

Как сообщала Politeka, Эльза Хоск не смогла удержать всю красоту в блузке: "Всегда великолепно".

Также Politeka писала, что Эльза Хоск без трусиков показала вершину нежности: "Богиня".