Правоохранители устанавливают причину трагедии, произошедшей 27 февраля в городской больнице № 1 в Черновцах
Так, стало известно о том, что выросло количество жертв ЧП. В результате сильного пожара, в больнице скончался 77-летний мужчина, который получил ожоги 75% тела. Потерпевший был в критическом состоянии, его срочно госпитализировали в реанимацию, однако, в ночь на 28 февраля сердце мужчины остановилось, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Таким образом, число жертв возросло до двух.
Напомним, пожар вспыхнул около часа дня в одной из палат на 2 этаже пятиэтажного здания. Огонь быстро распространился на площади 30 кв.м. На месте погиб 76-летний мужчина. Бойцам ГСЧС удалось спасти 20 человек.
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В ГУНП Черновицкой области проинформировали о возможных причинах пожара. Предварительно, возгорание произошло в результате несоблюдения пожарной безопасности одним из пациентов в боксе отделения, где лечатся больные COVID-19.
Также существуют две другие версии трагедии: неисправная электропроводка и взрыв кислородного аппарата. Вторую версию власти Черновцов уже опровергли. Также в департаменте здравоохранения Черновицкой ОГА "отмели" версию с самоподжогом.
По данному факту следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.
Ситуацию активно комментируют пользователи Сети: "Хай Бог милует"; "Взорвался баллон?"; "Если надо помощь врачей то мы все готовы!!! Спасибо".
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