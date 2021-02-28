Правоохранители устанавливают причину трагедии, произошедшей 27 февраля в городской больнице № 1 в Черновцах

Так, стало известно о том, что выросло количество жертв ЧП. В результате сильного пожара, в больнице скончался 77-летний мужчина, который получил ожоги 75% тела. Потерпевший был в критическом состоянии, его срочно госпитализировали в реанимацию, однако, в ночь на 28 февраля сердце мужчины остановилось, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Таким образом, число жертв возросло до двух.

Напомним, пожар вспыхнул около часа дня в одной из палат на 2 этаже пятиэтажного здания. Огонь быстро распространился на площади 30 кв.м. На месте погиб 76-летний мужчина. Бойцам ГСЧС удалось спасти 20 человек.

В ГУНП Черновицкой области проинформировали о возможных причинах пожара. Предварительно, возгорание произошло в результате несоблюдения пожарной безопасности одним из пациентов в боксе отделения, где лечатся больные COVID-19.

Также существуют две другие версии трагедии: неисправная электропроводка и взрыв кислородного аппарата. Вторую версию власти Черновцов уже опровергли. Также в департаменте здравоохранения Черновицкой ОГА "отмели" версию с самоподжогом.

По данному факту следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Ситуацию активно комментируют пользователи Сети: "Хай Бог милует"; "Взорвался баллон?"; "Если надо помощь врачей то мы все готовы!!! Спасибо".

Напомним, в Киеве пламенем охватило общежитие: полсотни человек оказались в опасности, подробности ЧП.

Как сообщала Politeka, на пепелище нашли тело: жуткий пожар всколыхнул Одесчину, спасатели не успели, фото.

Также Politeka писала, что граната рванула возле подъезда многоэтажки, что известно о жертвах и кадры с места ЧП: "Пришли в гости...".