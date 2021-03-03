Число жертв давки в университете Боливии увеличилось

В больницах Боливии скончались еще двое студентов из Государственного университета Эль-Альто, упавших с пятого этажа. Таким образом количество жертв трагедии возросло до семи человек, пишет газета El Deber. Ранее сообщалось о пяти погибших

Так, трое студентов скончались на месте, еще четверо - в медучреждении. Им было от 21 до 23 лет. По информации издания, молодые люди упали в результате давки и сломанных ограждений с высоты около 17 метров.

Одна из местных радиостанций сообщает, что все жертвы учились на факультете экономики и финансов.

#DeÚltimo #Upea Vea el momento en que caen trágicamente 8 universitarios, hay muertos y heridos. (en desarrollo) pic.twitter.com/9KpUx0yyWi — Boris W. Míguez R. (@WebBolivia) March 2, 2021

Правоохранители начали расследование.

Момент студенческой драки был зафиксирован камерами видеонаблюдения университета, видеозаписи изъяла поллиция. На снимках, помимо прочего, изображена борьба двух молодых людей, один из которых упал на землю с высоты 16,7 метра после того, как перила рухнули в результате потасовки.

На допрос уже вызвали охранников университета. Полицейские намерены выяснить, почему руководство вуза и охрана допустили скопление людей в условиях пандемии. Также следователи допросят участников драки у ограждения.

Университет уже обнародовал официальное заявление о происшествии. Он заявил о "несчастном случае" и пообещал оказать помощь семьям пострадавших.

Эль-Альто - миллионный город в западной части Боливии, второй по величине населения после Санта-Крус-де-ла-Сьерра.

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