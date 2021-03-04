Известная модель Джоджо Бейби, которую называют копией светской львицы Ким Кардашьян, показала формы, которые сводят с ума

Звезда демонстрирует пышную фигуру без каких-либо стеснений, пишет Politeka.net. К слову, красотка и прославилась благодаря тому, что не имеет комплексов по поводу своих форм.

В этот раз модель позировала в боди оттенка капучино с большим вырезом.

Тонкие бретельки впились в кожу под тяжестью пышных форм. Ткань обтянула тонкую талию, а бюст едва ли не вывалился из декольте.

Крупные вырезы в районе бедер оголили ягодицы.

Джоджо продемонстрировала нестройные ножки в кроссовках.

Модель сделала высокую прическу, из крупного пучка выбилось несколько прядей. Макияж с длинными стрелками на веках завершил образ.

Фото знаменитости не собрало много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сторис нет такой возможности. Вероятно, звезда получила много позитивных отзывов в личной переписке, ведь ее формы обжигают.

Ранее мы писали, что Джоджо Бейба родилась седьмого ноября 1988 года. Звезду называют азиатско-американской влиятельной личностью в интернете.

Дело в том, что модель хвасталась фигурой, какая у нее есть и никогда не стремилась стать эталоном, как стройные девушки в Instagram

К сожелению, она подвергалась нападкам со стороны онлайн-троллей, но со временем бодипозитивная Джоджо перестала обращать на них внимание.

Сейчас на ее страницу в Instagram подписаны 10,2 миллиона человек.

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