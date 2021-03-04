Актер Иван Марченко ушел из жизни в Киеве через несколько дней после своего 43 дня рождения

Марченко перенес несколько операций и курсов химиотерапии, после того как в 2017 году ему диагностировали онкологическое заболевание. Однако болезнь продолжала прогрессировать, пишет «КП-Украина».

27 февраля Марченко отметил свой день рождения вместе с супругой. Иван благодарил поклонников за поздравления и поддержку. Он отмечал, что нашел некий ресурс для жизни, и был полон оптимизма. Люди помогали средствами на лечение Марченко, так как оно было очень дорогостоящим.

Последний раз Иван выходил на связь с подписчиками в социальной сети 28 февраля. 1 марта о смерти артиста сообщила его супруга. «Вани больше нет», — написала Светлана.

Светлана сообщила, что прощание с Иваном состоится 4 марта с 10 часов утра в Киеве. Актер будет кремирован и похоронен на Байковом кладбище, где покоятся многие известные люди.

В Сети поклонники артиста и его знакомые выражают соболезнования супруге и скорбят.

«Светочка, скорбим, плачем вместе с тобой. Ваня в нашей памяти светлый, жизнерадостный, веселый человек. Рядом с ним нам было здорово. Прими наши глубокие соболезнования и скорбь», «Мои соболезнования, очень жалко», «Света, держись… Мои соболезнования... Светлая память Ване...», «Светочка, держись... прими соболезнования… Светлая память», «Мои глубочайшие соболезнования. Нестерпимо больно», «Боже, неужели????? Не верю! Светочка, мои искренние соболезнования!», «Соболезную...Пусть душа покоиться с миром...Сил тебе пережить все это», - пишут в Сети.

Марченко окончил Харьковский университет искусств им. Котляревского, а потом служил в Национальном академическом театре русской драмы имени Леси Украинки в Киеве. Актер сыграл в кинолентах «Ментовские войны. Одесса», «Сваты», «Возвращение Мухтара», «За все тебя благодарю», «Время грехов», «Родные люди», «Последний кордон», «Совсем другая жизнь» и в многих других.

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