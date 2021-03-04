Кто получил и сколько надбавки

С первого марта Пенсионный фонд провел осовременивание пенсий, инфографика

Как передает Politeka.net, первого марта Пенсионный фонд провел долгожданную плановую индексацию пенсий. Ее провели для 9,76 млн пенсионеров, но выплаты повысили не всем. Для 7,91 млн пенсионеров размер пенсий перерассчитан и повышены выплаты, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

В сообщении ПФУ сказано, сколько украинских пенсионеров какую получили прибавку:

46,3% пенсионеров, получили прибавку до 100 гривен включительно;

31,8% - от 100 гривен до 400 гривен;

7,6% - от 400 гривен до 500 гривен;

7,0% - от 500 гривен до 700 грн;

4,0% - от 700 гривен до 1000 гривен;

3,3% - более 1000 гривен.

Таким образом, самую высокую надбавку в результате индексации получат 3,3 % пенсионеров. А в большинстве случаев выплаты выросли на 100 грн.

Напомним, индексация пенсии проводится ежегодно благодаря закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", в частности, о ней сказано в 42 статье части 2. Коэффициент индексации составил 1,11.

Кроме того, в Фонде заявили, что те украинцы, кто получает выплаты в соответствии с законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» и имеющих необходимый страховой стаж (35 лет для мужчин, 30 лет для женщин) будут получать доплаты.

Размер их пенсионной выплаты с 1 марта не может быть ниже 2200 гривен.

Напомним, что повышение пенсий скажется на цене продуктов: за что придется заплатить украинцам намного дороже.

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