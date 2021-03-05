Боксер Александр Усик продолжает готовиться к решающему сражению против Джо Джойса и уже отбивается сразу от двух противников

Об этом написал Александр Усик у себя на странице в Іnstagram.

Как известно, боксер Александр Усик занят подготовкой к бою с британским боксером Джо Джойсом. Являясь абсолютным чемпионом в тяжелом весе, 34-летний знаменитый украинец все силы отдает изнуряющим тренировкам.

Еще 28 февраля Александру Усику удалось занять 1-е место в новом рейтинге супертяжеловесов Всемирной боксерской ассоциации. До этого он занимал 2-е место. Нужно отметить, что действующим чемпионом в этой категории сейчас является Энтони Джошуа.

Фанаты неистового Усика замерли в ожидании боя. Они с готовностью поддерживают и ободряют его, дают советы и наставления.

Усик часто публикует на своей странице видео, посвященные процессу подготовки. Это является хорошим стимулом для дальнейших занятий.

Например, недавно знаменитость показал очередное занятие. Зрители смогут увидеть, что Александр находится в шлеме, прикрывающим голову. Против него выступили двое помощников, которые с двух сторон нападают на боксера.

По словам Усика, это двойной удар, его первая часть. Ролик быстро набирает просмотры, ведь большинство фанатов ждут от него победу.

Стоит отметить, что не маленький Александр Усик значительно превосходит по размерам своих противников.

В комментариях пользователи сравнили Александра Усика с учеником 11-го класса, а его партнеров с первоклашками: "То чувство когда ты 11 класс и тебя задирает 1 класс". "Боятся ребята, не в полную силу работают, а на ринге ни кто жалеть не будет", - написал еще один подписчик.

Пока две стороны не смогли найти компромисс по поводу финансовых условий боя, поединок Усик-Джойс уйдет с молотка. В некоторых СМИ появляется информация о дате проведения поединка, но она не правдивая, утверждает Александр Красюк являющийся промоутером нашего боксера.

Напомним, букмекеры разделились, Усик против Джойса.

Как сообщала Politeka, Усик показал, какие советские песни любит.

Также Politeka писала, именитый олимпийский чемпион замерз насмерть.