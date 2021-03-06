Известная модель Наоми Кэмпбелл приняла участие в фотосессии для известного бренда

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала пикантный кадр, который свел с ума ее поклонников. На фото 50-летняя модель предстала в прозрачной черной блузке, под которой виднелся ее небольшой аккуратный бюст. Кэмпбелл прикрыла его наклейками, но фаны смогли все рассмотреть.

Внизу на модели были надеты черные шорты, больше похожие на трусы. Образ завершали черные колготки и туфли на каблуках. Наоми немного присела, согнув коленки, а голову подняла вверх, зажмурившись от удовольствия. Стоит отметить, что кадр получился невероятно соблазнительным. В комментариях яркой красотке оставили массу приятных слов.

«Наоми, пожалуйста, будь скромнее», «Это было честью, фотографировать тебя», «Оглушительная», «Черная пантера», «Ты божество», «Так красиво», «Черная роза», - пишут пользователи сети.

Как известно, Наоми Кэмпбелл является одной из самых популярных супермоделей 90-х. Она стала работать моделью с 15 лет. Наоми – первая темнокожая девушка, появившаяся на обложках французского и английского «Vogue» и «Time». Сама Кэмпбелл, как известно, родилась в Британии, где и построила карьеру.

Напомним, что 50-летняя Наоми Кэмпбелл в чулках и мини показала, что не боится возраста: «Королева».

А еще Politeka писала, что бесстыжая Наоми Кэмпбелл сжала роскошные "кокосики", вызывая желания: "Ее величество".

Также Politeka сообщала, что Наоми Кэмпбелл завлекла аппетитными изгибами в блестящем платье: "Выглядишь на 21".