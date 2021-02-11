Легендарна супермодель Наомі Кемпбелл, якій нещодавно виповнилося 50 років, здивувала розкутим образом

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram фатальна красуня опублікувала фото, на якому позувала в дуже короткій чорній сукні. Модель одягла чорні панчохи, які підкреслили її стрункі ніжки. Образ чорної пантери доповнили прозорі рукавички. Волосся Наомі було розпущене, а на обличчі красувався яскравий макіяж.

"Як мої пантери?",- підписала фото зірка.

У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Шалено красива", "Міс тіло!", "Оуу. Я відчуваю наближення світанку", "Наомі, будь ласка, покажи ніжки цілком», «оригінальна богиня», "гаряча королева", - пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що незважаючи на свій вік Наомі не кидає модельний бізнес. Більш того, вона активно знімається у відвертих фотосесіях. Нещодавно вона абсолютно гола позувала в метро. Вистачає у супер-популярної в 90-х моделі і рекламних контрактів.

Раніше ми писали, що Наомі Кемпбелл була помічена в обнімку з іменитим гонщиком «Формули 1». Красуня привітала Льюїса Хемільтона з 36-м днем народження. Варто відзначити, що в орбіті моделі багато молодих чоловіків.

Нагадаємо, що Наомі Кемпбелл заманила розкішними вигинами, не втримавши парео на вітрі: "Ебенова богиня!".

Як повідомляла Politeka, Наомі Кембелл у відвертому бікіні насмішила кадром з відомим політиком: "поруч з Бейонсе і...".

Також повідомлялося, що Наомі Кемпбелл без одягу і сорому розбурхала пікантними кадрами з Кейт Мосс: "подіумні королеви".