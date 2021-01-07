Відома модель Наомі Кемпбелл показала себе в потрібному місці

На фото Наомі позувала в парео, яке підв'язала на талії, і купальнику. Красуня стояла в пустелі і розважалася, поки вітер задував тоненький наряд. Кемпбелл це зовсім не бентежило, модель позувала в різних ракурсах, хвалячись ідеальною фігурою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Саме там, де мені потрібно бути, не де і безкоштовно", - написала зірка.

"Геніально, приголомшливо"," Африка любить тебе"," так мило", " спасибі, що не знала, що це Африка ... вона прекрасна. Я подумала, якщо піщані дюни біля Кітті-Хок, але Африка виглядає більше", " Візьми мене з собою !!", "Схоже на туркана", " Ебенова богиня!", "Королева всіх моделей", " Я не можу дочекатися, щоб побувати в Африці ... Хотів би я бути там з тобою !!", "Як приємно бачити, як ти граєшся в африканських дюнах .... Салют!", "Я думаю, для тебе просто неможливо не бути культовим".

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Наомі балує своєю стрункою фігурою, і цього разу навіть вирішила продемонструвати її без одягу.

Модель лягла на стіл серед білих свічок, ніби головна страва. Наомі трохи вигнулася, демонструючи ряд ребер.

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