Легендарная супермодель Наоми Кэмпбелл, которой недавно исполнилось 50 лет, удивила раскованным образом
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм роковая красотка опубликовала фото, на котором позировала в очень коротком черном платье. Модель надела черные чулки, которые подчеркнули ее стройные ножки. Образ черной пантеры дополнили прозрачные перчатки. Волосы Наоми были распущены, а на лице красовался яркий макияж.
«Как мои Пантеры?», - подписала фото звезда.
В комментариях ей оставили массу приятных слов.
«Безумно красивая», «Мисс тело!», «Оуу. Я чувствую приближение рассвета», «Наоми, пожалуйста, покажи ножки целиком», «Оригинальная богиня», «Горячая королева», - пишут пользователи сети.
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Стоит отметить, что несмотря на свой возраст Наоми не бросает модельный бизнес. Более того, она активно снимается в откровенных фотосессиях. Недавно она совершенно голая позировала в метро. Хватает у супер-популярной в 90-х модели и рекламных контрактов.
Ранее мы писали, что Наоми Кэмпбелл была замечена в обнимку с именитым гонщиком «Формулы 1». Красотка поздравила Льюиса Хэмильтона с 36-м днем рождения. Стоит отметить, что в орбите модели много молодых мужчин.
Напомним, что Наоми Кэмпбелл завлекла роскошными изгибами, не удержав парео на ветру: "Эбеновая богиня!".
Как сообщала Politeka, Наоми Кэмбелл в откровенном бикини насмешила кадром с известным политиком: "Рядом с Бейонсе и...".
Также сообщалось, что Наоми Кэмпбелл без одежды и стыда взбудоражила пикантными кадрами с Кейт Мосс: "Подиумные королевы".