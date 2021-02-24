Відома модель Наомі Кемпбелл показала, як позувала для глянцю

На фото Наомі позувала в одних трусиках, скинувши навіть ліфчик. Зірці довелося руками притискати бюст, щоб закрити найпікантніше. Але і це у моделі не вийшло, так як Кемпбелл засвітила щось сокровенне. Кадр для одного з глянців вийшов дуже запалюючим і пікантним, адже красуня виглядає бездоганно. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 70 тисяч лайків і написали коментарі:

"Її величність", "так", " Наомі, ти приголомшливо виглядаєш !! Проте і завжди буде на вершині вашої гри", "туга", " завжди шоу-дівчина!", "Вау, мені потрібно це оформити"," про це повідомить якась ханжа", " я маю на увазі ... вау. Наомі як і раніше еталон", "нескінченна краса", "виглядає так красиво", " виглядаєш приголомшливо!", "Богиня", "чудові жінки і мода".

Ми писали, що відомі моделі Сінді Кроуфорд і Наомі Кемпбелл показали ефектні образи.

На першому фото Сінді і Наомі здалися в блискучих сукнях з вирізами і відкритими плечима. Моделі обіймали один одного, розбурхуючи своєю красою

Нагадаємо, Наомі Кемпбелл заманила апетитними вигинами в блискучій сукні

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