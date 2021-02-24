Известная модель Наоми Кэмпбелл показала, как позировала для глянца

На фото Наоми позировала в одних трусиках, скинув даже лифчик. Звезде пришлось руками прижимать бюст, чтобы закрыть самое пикантное. Но и это у модели не получилось, так как Кэмпбелл засветила что-то сокровенное. Кадр для одного из глянцев получился очень зажигающим и пикантным, ведь красотка выглядит безупречно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 70 тысяч лайков и написали комментарии:

"Ее величество", "Да", "Наоми, ты потрясающе выглядишь !! Тем не менее и всегда будет на вершине вашей игры", "Тоска", "Всегда шоу-девушка!", "Вау, мне нужно это оформить", "Об этом сообщит какая-нибудь ханжа", "Я имею ввиду ... вау. Наоми по-прежнему эталон", "Бесконечная красота", "Выглядит так красиво", "Выглядишь потрясающе!", "Богиня", "Замечательные женщины и мода".

Мы писали, что известные модели Синди Кроуфорд и Наоми Кэмпбелл показали эффектные образы.

На первом фото Синди и Наоми показались в блестящих платьях с вырезами и открытыми плечами. Модели обнимали друг друга, будоража своей красотой

Напомним, Наоми Кэмпбелл завлекла аппетитными изгибами в блестящем платье

А еще Politeka писала, что 50-летняя Наоми Кэмпбелл в чулках и мини показала, что не боится возраста

Также Politeka сообщала, что Наоми Кэмбелл в откровенном бикини насмешила кадром с известным политиком



