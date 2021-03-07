Известная шведская модель Эльза Хоск, которая представляет компанию Victoria’s Secret, отправилась с новорожденной дочерью на пляж, восхитив фанатов
Как передает Politeka.net, трогательные фотографии красотка разместила в сети Инстаграм.
В солнечный день Эльза вышла на прогулку вдоль моря с младенцем, которому нет еще и месяца.
Для этого она нарядилась в вязаный костюм бежевого цвета, который состоит из широкого свитера и короткой юбки. Примечательно, что похожий наряд был у малютки.
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Свой образ красотка дополнила головным убором - коричневой панамой. При этом волосы ее были распущены, они развевались на ветру волнистыми прядями.
«Тууликки первый день на пляже», - рассказала она.
Как известно, 32-летняя Эльза родила дочь, которую назвали Тууликки Джоан. Девочка появился на свет 11 февраля. После родов Эльзе удалось сохранитель стройность фигуры, которую она с гордостью демонстрирует.
Поклонники тепло отреагировали на семейные кадры и с интересом рассматривают лицо малышки, которую звездная мама не скрывает.
"Так красиво", "Необычная мама", "Откуда эта шляпа ?! Малышка красивая, поздравляю", " О Боже как прекрасно", пишут в сети.
Напомним, что Эльза Хоск без белья игриво расстегнула джинсы: "Непревзойденная".
Как сообщала Politeka, Эльза Хоск не смогла удержать всю красоту в блузке: "Всегда великолепно".
Также Politeka писала, что Эльза Хоск без трусиков показала вершину нежности: "Богиня".