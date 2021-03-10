Ученые обнаружили обломки метеорита, который в прошлом месяце вызвал в небе над юго-западом Англии огромный огненный шар

Самый большой из них - это кусок весом 300 граммов нашли в деревне Винчкомб в районе Котсуолдсе. Другие, более мелкие предметы также были обнаружены в этом районе, передает Daily Mail.

Камень представляет собой углеродистый хондрит, чрезвычайно редкий метеорит, который, как ранее было известно, содержит аминокислоты и другие ингредиенты важные для жизни.

На Земле около 65 тысяч известных метеоритов, но только 1 206 (18%) были замечены падающими.

Лишь 51 из них (4,2%) представляют собой углеродистые хондриты, и так называемый метеорит Уинчкомб – первый метеорит этого типа, обнаруженный на почве Великобритании за 30 лет.

По данным астрономов, метеорит вылетел на орбиту Земли со скоростью около 31000 миль в час, что в 40 раз превышает скорость звука, а затем резко сгорел.

Но в отличие от большинства падающих звезд, этот метеорит был достаточно большим, чтобы пережить попадание в атмосферу.

Ожидается, что обломки могут помочь астрономам узнать больше о происхождении Солнечной системы и даже о жизни на Земле. Однако, чем дольше метеорит подвергается воздействию кислорода, тем менее чистым он становится. Поэтому важно было их собрать как можно быстрее.

Метеор был замечен британским альянсом Fireball Alliance (UKFall).

По словам исследователей, звездочеты из Ирландии и Нидерландов смогли увидеть огненный шар, потому что он был таким ярким.

Событие было зафиксировано видеорегистраторами и камерами.

«Я был в шоке, когда увидел это, и сразу понял, что это редкий метеорит и совершенно уникальное событие», - заявил доктор Ричард Гринвуд, научный сотрудник в области планетных наук в Открытом университете.

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