Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США планирует высадить первую женщину на Луну



Об этом сообщает издание "CBS news"



Отметим, что прошло уже полвека после того, как последний астронавт Аполлона ступил на Луну.

Сейчас и в ближайшие несколько лет в НАСА будут работать над тем, чтобы отправить первую женщину на поверхность Луны уже через 10 лет.

Новую программу назвали "Артемида", в честь мифической сестры-близнеца Аполлона, и цель состоит в том, чтобы следующий след на Луне оставила именно женщина.

Астронавтов, которые получат это задание, еще не выбрали, сообщила руководитель космических запусков NASA Чарли Блэквелл-Томпсон, но добавила, что в программе примет участие девять мужчин и девять женщин.

По её словам, возвращение к изучению спутника Земли позволит получить новые ценные знания и сделать множество научных открытий.

Напомним, первым человеком, который ступил на спутник Земли стал американский астронавт Нил Армстронг в далеком 1969 году.

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