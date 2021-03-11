Школьный автобус рухнул в ущелье на главном острове Индонезии, Яве

Как сообщили в четверг,11 марта, полиция и спасатели, в результате аварии погибли, по меньшей мере, 27 человек и получили ранения 39 человек, пишет CNA.

По словам начальника местной полиции Эко Прасетьо Роббьянто, авария произошла поздно вечером в среду на извилистой малоосвещенной дороге, когда ученики младших классов средней школы, учителя и родители ехалис с экскурсии из города Субанг в провинции Западная Ява.

Водитель потерял контроль над транспортным средством в районе Сумеданг, в результате чего автобус рухнул в ущелье глубиной 20 метров.

Полиция расследует причину аварии, но, по словам очевидцев тормоза автомобиля явно вышли из строя.

Спасатели работали всю ночь, используя подъемные краны, чтобы вытащить раненых выживших из обломков после катастрофы.

Глава поисково-спасательного агентства Бандунга Деден Ридвансах сказал, что 27 тел и 39 раненых были доставлены в больницу и ближайшую поликлинику, в том числе тело мальчика, который был зажат под перевернутым автобусом и вытащен из-под обломков в четверг утром.

По словам Ридванса, тринадцать раненых получили серьезные травмы. Среди погибших были водитель и пассажиры-подростки.

Напомним, автобус с детьми рухнул в пропасть, десятки пострадавших: кадры с места жуткой аварии.

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