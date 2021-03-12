Жена Александра Усика публикует невероятно красивые фото
Недавно, 33-летняя красотка разместила снимки в коротком блестящем платье с глубоким декольте, пишет xsport.ua.
Доступ к своей странице девушка ограничила.
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Также недавно Екатерина снялась в фотосессии в брендовой одежде дома французской моды Dior. У девушки потрясающие глаза, своим только взглядом она нокаутирует любого мужчину.
Супруга Александра Усика любит фотосессии и часто делится снимками с подписчиками на своей закрытой странице. Мы публикуем несколько фотографий, которые получили огромное количество восторженных комментариев и лайков:
К слову, сестра украинского боксера Василия Ломаченко Анастасия - мастер спорта международного класса по спортивной акробатике
Поклонники Ломаченко в восторге от превосходной физической формы Анастасии.
Девушка, как и ее брат, спортсменка – она закончила Киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусств имени Утесова.
Анастасия встречалась с известным украинским боксером Денисом Беринчиком.
Анастасия восхитила своих подписчиков и фанатов Василия в социальной сети, выложив снимки своей чувственной фотосессии.
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