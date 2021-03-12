Немецкая модель Хайди Клум впечатлила поклонников горячим снимком

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм модель опубликовала очень соблазнительное фото, которое свело с ума ее поклонников. 47-летняя красотка была в трусиках и лифчике. Из одежды на ней красовалась лишь кожаная портупея, которая придала образу пикантности.

Откровенного наряда звезде показалось мало, поэтому она повернулась к камере задом и низко наклонилась. Хайди была в черных туфлях на каблуках, что сделало ее стройные ножки визуально еще длиннее. Кожа блестела на солнце, а мокрые волосы добавляли пикантности всему образу.

«Удачных выходных», - подписала фото модель.

Поклонники не смогли оставить комментарии под фото кумира, потому что Клум закрыла такую возможность.

Как известно, немка Хайди Клум долгое время была одной из ведущих моделей компании Victoria's Secret. Она известна также своими откровенными фотосессиями, а также любовью загорать топлес. Клум абсолютно не стесняется своего тела, демонстрируя несовершенства фигуры.

Отметим, что 47-летняя звезда замужем за 31-летним музыкантом. Судя по фото, которые парочка публикует в сети, они невероятно счастливы вместе.

Напомним, что 47-летняя Хайди Клум в леопардовом белье и ремешках свела с ума своей раскованностью: после такого не уснуть.

Как сообщала Politeka, 47-летняя Хайди Клум пошалила в постели с молодым мужем, кадры облетели сеть: возраст любви не помеха.

Также Politeka писала, что 47-летняя Хайди Клум в одних стрингах довела до приятной дрожи своими формами: "Оставайся в постели".