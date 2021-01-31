Німецька модель Хайді Клум вразила шанувальників пікантними кадрами, зробленими в ліжку з чоловіком

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала ранкове відео, яке наробило шуму в мережі. Модель зняла себе крупним планом, а також свого 31-річного чоловіка Тома Кауліца, який в цей момент ще спав. Судячи з відео, Хайді спала оголеною.

Щоб розбудити чоловіка, вона почала його активно цілувати і знімати цей процес на камеру. Варто відзначити, що Хайді дуже часто публікує подібні кадри з чоловіком, змушуючи підписників червоніти.

Незважаючи на велику різницю у віці, парочка вже досить довго разом. По їх спільному дозвіллю видно, що разом вони неймовірно щасливі. Їх пара - доказ того, що вік любові не перешкода.

Варто відзначити, що після прекрасного ранкового пробудження парочка вирушила на прогулянку зі своїми величезними псами. Вони зупинилися на мосту і продовжили цілуватися, незважаючи на погоду. Клум була одягнена в леопардові штанці і теплу шубку. Том же надів чорне пальто і шапку.

Раніше ми писали, що безсоромна Хайді Клум вляглася на підлогу поруч з собакою, забувши надіти одяг. Модель показала своє струнке тіло, здивувавши багатьох.

Нагадаємо, що Хайді Клум в леопардовій білизні і ремінцях звела з розуму своєю розкутістю: після такого не заснути.

Як повідомляла Politeka, Хайді Клум в одних стрінгах довела до приємного тремтіння своїми формами:"залишайся в ліжку".

Також Politeka писала, що 16-річна дочка Хайді Клум відчинила кофтинку, заткнувши за пояс зіркову матір:"після стількох років...".