Молодой украинский стронгмен и обладатель звания самого сильного человека на планете Алексей Новиков добавил в копилку своих достижений еще одну важную победу



24-летний спортсмен занял первое место в международных соревнованиях по силовой атлетике World’s Ultimate Strongman "Strength Island".

В ноябре 2020 года Алексей Новиков завладел титулом самого сильного человека на планете. Таким образом стронгмен стал вторым украинцем с этим титулом – первым призером был Василий Вирастюк.

13 марта 2021 года состоялось Новиков принял участие в еще одних престижных соревнованиях – World’s Ultimate Strongman "Strength Island" в Бахрейне, где мировые силачи состязались за первое место. Всего было 5 испытаний, которые определяли победителя: становая тяга на оси, таинственно испытание, гигантская гантель, Carry & Load (переносить и загружать – дословно), и WUS 10 Atlas Stone Run (каменный забег – дословно).

С самого начала соревнований Алексей Новиков попал в тройку лидеров по набранным баллам, а по итогу состязания победил. За все 5 испытаний атлет набрал 68 баллов, что как минимум опережает его соперников на 10 баллов.

Украинский стронгмен Виктор Посудевский, который обозревал соревнования, считает, что Алексей Новиков доказал, что победа на WSM была не случайной и является заслуженным титулом.

Напомним, самый сильный человек планеты заявил о готовности идти на фронт.

Как сообщала Politeka, Алексей Новиков стал самым сильным человеком планеты в 24 года: "Это победа для вас, мои любимые украинцы".

Также Politeka писала, что украинец Алексей Новиков поборется за звание самого сильного человека на планете.