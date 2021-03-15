Татьяна Денисова из "Танцюють всі" попала в неприятную ситуацию на шоу в РФ, участники впервые позволили себе не выполнить задание

Как передает Politeka.net, на шоу "Танцы" хореограф Татьяна Денисова попала в непростую ситуацию. Один из ее подопечных, отказался выступать с хореографической постановкой, над которой она работала, передает "СтарХит".

Скандал спровоцировала пара Даниил Патлах и Анна Устинова. Они подошли креативно к заданию, и не выполнили номер, который приготовила для них Денисова. Пара вышла и станцевала "медляк", а не тот номер, который она приготовила.

Как прокомментировали ситуацию креативные продюсеры шоу Константин Обухов и Александр Романов, все очень ждали возвращения проекта и одновременно переживали перед первым после большого перерыва концертом.

"Одна пара участников отказалась танцевать подготовленный номер. Такого себе никто не позволял на проекте, эта беспрецедентная ситуация". - заявили продюсеры.



Свое решение пара объяснила желанием устроить перформанс. Однако, Татьяна Денисова, которая была наставницей пары, приняла решение, которое поставило точки над "i". Хореограф завила, что "это подстава". Она обратилась к Даниилу:

"Я знала, что иду на риск, но мне очень хотелось показать что-то новое. Понимаю, кто все это придумал: среди вас был ведущий и ведомый. Это очень эгоистичный поступок! Я весь концерт сижу и думаю, как мне теперь вылезти из ямы и впервые себя не контролирую! Ты унизил меня как наставника. И я не хочу ничего слышать, я прощаюсь с тобой, ты больше не в команде Татьяны Денисовой, ты не в проекте, это все".

Партнерше Даниила Татьяна дала шанс оставаться на проекте, дав зрителям привилегию решить ее судьбу.

Известно, что Даниил Патлах занимается танцами с детства, его стиль очень творческий, и не похож ни на что. В комментариях поклонники высказали свое мнение по поводу ухода Даниила:

"Мадам не слишком ли вы жёстко поступили с кудрявым? Может, была причина срыва?", " Можно удалять это видео с этим полупокера".

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