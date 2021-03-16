Так, повышается ответственность за управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Также повышен штраф за оставление места ДТП - 3400 грн.
Теперь налог будут взимать с учетом не метража, а стоимости жилья. И больше заплатить придется тем, кто живет в центральных районах города.
Кроме того, с конца февраля в Украине повысили штрафы за уничтожение или повреждение растительности, выжигание сухой растительности или ее остатков на землях Водного фонда, за выжигание торфяников, в том числе осушенных.
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Напомним, нулевая декларация, кому придется показать свои доходы по новым правилам: "Если есть наличка...".
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