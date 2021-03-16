Украинцам ужесточили наказание за вождение в нетрезвом состоянии
Как передает Politeka.net, о том, что теперь ждет нарушителей рассказал заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий на своей страничке в Facebook.

Так, повышается ответственность за управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
В зависимости от степени и самого нарушения, штрафы будут варьироваться от 14 до 51 тысячи гривен.

Также повышен штраф за оставление места ДТП - 3400 грн.

Кроме того, наказание ужесточили и для пешеходов (255 грн), велосипедистов, водителей гужевого транспорта и погонщиков животных — 340 грн.
В случае совершения их в состоянии опьянения — 680 грн, а в случае создания аварийной ситуации — 850 грн.

Также сообщалось, что украинцы скоро будут по-новому платить налог на недвижимость.

Теперь налог будут взимать с учетом не метража, а стоимости жилья. И больше заплатить придется тем, кто живет в центральных районах города.

Кроме того, с конца февраля в Украине повысили штрафы за уничтожение или повреждение растительности, выжигание сухой растительности или ее остатков на землях Водного фонда, за выжигание торфяников, в том числе осушенных.

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