В случае совершения их в состоянии опьянения — 680 грн, а в случае создания аварийной ситуации — 850 грн.

Также сообщалось, что украинцы скоро будут по-новому платить налог на недвижимость.

Теперь налог будут взимать с учетом не метража, а стоимости жилья. И больше заплатить придется тем, кто живет в центральных районах города.

Кроме того, с конца февраля в Украине повысили штрафы за уничтожение или повреждение растительности, выжигание сухой растительности или ее остатков на землях Водного фонда, за выжигание торфяников, в том числе осушенных.

Напомним, нулевая декларация, кому придется показать свои доходы по новым правилам: "Если есть наличка...".

Как сообщала Politeka, новые штрафы до 6 тысяч гривен настигнут украинцев, в Раде одобрили: "За нарушение требований...".

Также Politeka писала, что гривна окончательно нокаутирует доллар, в НБУ обрадовали свежим прогнозом: что будет с курсом валют.