Жена украинского боксера Александра Усика снялась в роскошной фотосессии
Как передает Politeka.net, результатом снимок поделилась фотограф Елена Сергеева на своей страничке в Instagram.
34-летний спортсмен неоднократно рассказывал о том, что знаком со своей супругой Екатериной еще со школы. После выпуска пара несколько лет жила вместе, а в 2009 году решила узаконить свои отношения.
С каждым годом избранница украинского супертяжа только хорошеет.
На опубликованных кадрах Екатерина позировала в домашней атмосфере, облачившись в белый свитер и черные брюки.
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Украинцы в сети были восхищены красотой девушки и не скупились на лестные комментарии для жены Усика.
"Очень нежно", "Где вы нашли такую прекрасную героиню для своих произведений?", "Посмотрел фотографии, очень впечатлило", "Шикарное фото", "Шикарная работа фотографа и очаровательной модельки", - писали в комментариях под снимками.
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