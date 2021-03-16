Популярная украинская певица Настя Каменских впечатлила дефиле в кожаном платье и чулках

Артистка продолжает подогревать любопытство своих поклонников в преддверии выхода нового клипа на песню «Девочки рулят». Как сообщает Politeka.net, на этот раз Настя опубликовала в своем Инстаграм короткий отрывок из будущего музыкального видео.

«Готовы врываться в нашу девчачью тусовку? Надевайте розовое, захватите подруг, помаду и Prosecco! Будет оооочееень круто!», - написала Каменских.

На новых кадрах можно увидеть, как певица уверенно дефилирует по съемочной площадке в компании ярких девушек из своей подтанцовки. При этом, наряд Насти тут же привлекает к себе внимание. Певица одета в короткое черное платье под кожу с цветными вставками, а также черные чулки и массивные ботинки.

Сначала зрители видят девушек со спины, причем в центре кадра оказывается пятая точка Каменских, а позже красотки начинают танцевать, уже развернувшись к камере лицом.

Поклонники Каменских тут же принялись комментировать видео. При этом многие отметили, что на кадрах животик Насти выглядит подозрительно округлившимся.

«Как будто показалось что с животиком, или не показалось?», «Очень крутые», «Невероятные и очаровательные», «Пушка», «Эх скорее бы уже...так не терпится», «Рулевая Настя!», - пишут люди.

Напомним, Винник перестал скрывать истинные чувства к Каменских, заставив покраснеть даже Полякову: "Иди ко мне, моя...".

Как сообщала Politeka, Каменских в одной футболке устроила "битву идеальных ножек" с горячей подружкой: "Ну, держитесь...".

Также Politeka писала, что опасная Каменских распахнула кожаный топик и поиграла с веревочками: "Триллер".