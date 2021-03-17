Певица Настя Каменских показала округлившийся животик в тесном платье и попросила о помощи
Как передает Politeka.net, 33-летняя украинская звезда опубликовала свежие кадры в "сториз" у себя в Инстаграм, которыми заинтриговала.
Певица обратилась за помощью к своим фолловерам.
«Дорогие девочки, срочно нудна ваша помощь выбрать наряд. Смотрите, есть такое красное платье секси, или такой роскошный костюм. Я, кстати давно не надевала что-то подобное. Смотрите. Он не простой. Он с таким разрезом роскошным… Что же мне выбрать, красное платье или этот костюм», - сказала певица.
При этом в красном облегающеи платье у нее четко видно округлившийся животик.
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А вот свободного кроя костюм с пиджаком и брюками наооборот скрывал особенности фигуры.
Изюминкой наряда является разрез на спине.
Отметим, в Сети неоднократно возникали слухи о беременности Каменских, а сама певица признавалась, что мечтает о детях.
Будучи ведущей шоу «Рассмеши комика. Дети», она рассказывала, что чувствует себя комфортно рядом с детьми, ведь они заряжают позитивной энергией.
«В перерывах дети ждут фотографию, смотрят своими глазками, обнимают, дергают за волосы – и мне это все очень приятно. Может, я уже в том возрасте, когда очень надо детей и хочется, поэтому я так к этому всему отношусь», — говорила Каменских.
Скорее всего фото в платье, которое тесно облегает формы певицы, только подогреет интерес к этой теме.
Напомним, Каменских продефилировала в кожаном мини, взбудоражив видом сзади, и озадачила фигурой: "Показалось, что с животиком"
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