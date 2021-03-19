Рада проголосовала за законопроект об отмене перехода на летнее время, однако, скорее всего, стрелки часов в 2021 году все же придется переводить

Законопроект был принят в первом чтении 3 марта, а 18 марта Комитет по вопросам экономического развития официально порекомендовал Верховной Раде окончательно отменить перевод часов в Украине на летнее время.

Теперь народные депутаты должны во втором чтении окончательно принять законопроект №4201 об отмене перевода часов в Украине, но времени, чтобы это сделать осталось уже совсем мало.

"Закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и Кабинет министров в течение двух месяцев должен привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с законом, а также в 2022 году проинформировать Верховную Раду о состоянии его выполнения", – отмечается на сайте Рады.

Таким образом, чтобы уже в 2021 году украинцы не переходили на летнее время – законопроект должны успеть принять во втором чтении и опубликовать в "Голосе Украины" до последнего воскресенья марта. Об этом заявила заместитель председателя парламентского комитета по вопросам экономического развития и представитель Слуги народа Роксолана Пидласа.

Очередное голосование за законопроект запланировано на 19 марта. Но скорее всего закон об отмене перехода на летнее время в Украине начнет действовать не раньше 2022 года.

Если документ так и не примут, украинцам необходимо будет перевести стрелки часов на час вперед в ночь с 27 на 28 марта в 03:00. То есть в последние мартовские выходные.

Впрочем, электронные гаджеты, у которых есть подключение к интернету, сделают это сами, в остальных случаях из придется переводить вручную.

Обратно на зимнее время стрелки часов переводят в последнее воскресенье октября – на один час назад. В этом году он запланирован в ночь с субботы 24 октября на воскресенье 25 октября.

Считается, что именно зимнее время является естественным и стандартным для определенной территории.

Отметим, Европейский парламент 26 марта 2019 года также поддержал идею отменить сезонный перевод часов с 2021 года.

Ранее сообщалось, что законопроект №4201 хотят дополнить нормой относительно формирования графика рабочего дня в регионах. Рада планирует предоставить органам местного самоуправления возможность по своему усмотрению самостоятельно "сдвигать" начало и окончание рабочего дня. Но на всей территории Украины будет действовать единое время - киевское. То есть, местные власти смогут формировать свое начало рабочего дня в своей области.

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