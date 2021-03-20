Шведка, известная модель Эльза Хоск из Victoria’s Secret показала, каким стало ее тело после родов

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Эльза показала свое тело в прозрачном белье, написав пост, в котором описала свои ощущения после рождения ребенка. К чему ей приходится привыкать:

"К постоянно меняющемуся женскому телу🌟 К дряблой коже моего живота, к маленькой шишке все еще там, к недостаткам, маленьким отметкам и напоминаниям о том, что вы носили жизнь девять месяцев", - написала Эльза.

Фото, которое разместила Эльза демонстрирует чудесную фигуру молодой мамочки. Несмотря на то, что Эльза говорит о дряблой коже, на фото этого вовсе невидно. Ажурное белье подчеркивает идеальные изгибы. Свои голубые джинсы девушка расстегнула, и показала всю красоту своего тела.

Поклонники оценили прекрасную фигуру девушки, изумившись видом в ажурном нижнем белье.

"Ты такая красивая и вдохновляющая люблю тебя", "Ты великолепна", "ты только что родила ребенка и выглядишь просто великолепно!", "Каждый человек умирает, но не каждый человек на самом деле живет ... 😝", "Достаточно жарко, чтобы победить зимы❤️", - написали поклонники.

32-летняя Эльза родила дочь, которую назвали Тууликки Джоан. Девочка появился на свет 11 февраля. После родов Эльзе удалось сохранить стройность фигуры, которую она с гордостью демонстрирует.

Не так давно Эльза показала малышку на прогулке. При этом модель была одета в модные голубые джинсы, майку и рубашку, а лицо спрятала за солнцезащитными очками.

Напомним, что Эльза Хоск из Victoria’s Secret восхитила пляжными снимками с дочерью: "Очень красивая малышка".

Как сообщала Politeka, недавно родившая Эльза Хоск из Victoria’s Secret показала малышку на прогулке: "Она необычная мама".

Также Politeka писала, что Эльза Хоск без белья игриво расстегнула джинсы: "Непревзойденная".