Шведка, известная модель Эльза Хоск из Victoria’s Secret показала, каким стало ее тело после родов
Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Эльза показала свое тело в прозрачном белье, написав пост, в котором описала свои ощущения после рождения ребенка. К чему ей приходится привыкать:
"К постоянно меняющемуся женскому телу🌟 К дряблой коже моего живота, к маленькой шишке все еще там, к недостаткам, маленьким отметкам и напоминаниям о том, что вы носили жизнь девять месяцев", - написала Эльза.
Фото, которое разместила Эльза демонстрирует чудесную фигуру молодой мамочки. Несмотря на то, что Эльза говорит о дряблой коже, на фото этого вовсе невидно. Ажурное белье подчеркивает идеальные изгибы. Свои голубые джинсы девушка расстегнула, и показала всю красоту своего тела.
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Поклонники оценили прекрасную фигуру девушки, изумившись видом в ажурном нижнем белье.
"Ты такая красивая и вдохновляющая люблю тебя", "Ты великолепна", "ты только что родила ребенка и выглядишь просто великолепно!", "Каждый человек умирает, но не каждый человек на самом деле живет ... 😝", "Достаточно жарко, чтобы победить зимы❤️", - написали поклонники.
32-летняя Эльза родила дочь, которую назвали Тууликки Джоан. Девочка появился на свет 11 февраля. После родов Эльзе удалось сохранить стройность фигуры, которую она с гордостью демонстрирует.
Не так давно Эльза показала малышку на прогулке. При этом модель была одета в модные голубые джинсы, майку и рубашку, а лицо спрятала за солнцезащитными очками.
Напомним, что Эльза Хоск из Victoria’s Secret восхитила пляжными снимками с дочерью: "Очень красивая малышка".
Как сообщала Politeka, недавно родившая Эльза Хоск из Victoria’s Secret показала малышку на прогулке: "Она необычная мама".
Также Politeka писала, что Эльза Хоск без белья игриво расстегнула джинсы: "Непревзойденная".