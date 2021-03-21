Известная модель Мила Кузнецова, которая обладает 15-м размером бюста, засветилась на съемках шоу "Липсинк батл"

Известная альтернативная модель с 15 размером бюста появилась в одном из эфиров нового шоу «Липсинк батл», чем поразила сеть. Кадром с Милой Потап поделился у себя на странице в Инстаграм.

Личное селфи артиста с Милой, которая выставила напоказ свое главное достоинство, буквально взорвало социальную сеть. Под фото в профиле Инстаграм артиста разгорелись настоящие споры, вызванные внешним видом девушки.

Рекордсменка с натуральным размером бюста, который едва помещается в обычную одежду, надела и в этот раз платье с огромным вырезом. Потап не растерялся на фото с Кузнецовой – сделал шутливые «губы уточкой» и склонил к ней головк.

«Надеюсь вы смотрите ipsyncbattle! У нас хорошие цифры, например в кадре 15й размер #ліпсінкбатл», - написал артист.

Фанаты сразу ответили:

«В жизни всякое бывает, но вот так это «вываливать» из платья очень вульгарно!; Не знаю, считается ли такой размер секси 🧐; Тяжёлая ноша 😔; тяжело ей, наверное; 😢бедная, как с ними тяжело🙌; Ого!!! Как же такой носить тяжело😮; ого, сколько счастья; Фея, блин🧚‍♀️; Это фотошоп? 😮; Ну и размер😮; Меняйте ведущую😂; Боже как она ходит 😢; Ничего себе ячейки! Там и спрятаться можно.😂👍».

На своей странице в социальной сети пышногрудая красотка привыкла делиться мыслями, рассказывать о том, как проходит ее день и какие планы она строит на будущее в целом. Так как Мила очень позитивный человек, на критику она также не реагирует.

Поскольку Кузнецова считает, что находится она в отличной форме, худеть девушка не планирует. Более того, она не забрасывала себя и ходит в спортзал, занимается и поддерживает тело в том состоянии, которое сама считает комфортным для себя.

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