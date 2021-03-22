Автобус с украинцами попал в серьезную аварию в Польше
ДТП произошло в ночь на понедельник, 22 марта, вблизи Кашице. Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко в Твиттере.
Автобус, в котором находились 10 граждан Украины, перевернулся. В результате происшествия 1 человек погиб, 5 были госпитализированы.
По данным Николенко, генеральное консульство Украины в Люблине взаимодействует с правоохранительными органами Польши для выяснения обстоятельств аварии.
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Польское издание tvn24.pl сообщило подробности, и обнародовало фото с места происшествия.
"В автобусе ехали 10 человек, в том числе двое водителей. Все они являются гражданами Украины. Один человек погиб на месте, еще четыре попали в госпитали", - цитирует издание представителя пожарной службы Подкарпатского воеводства Марцина Бетлея.
По данным польских СМИ, в управлении главной дирекции национальных дорог и автомагистралей отметили, что автобус наехал на отбойник в конце съезда в пункт обслуживания пассажиров "Кашице" и перевернулся в придорожный овраг.
Трагедия произошла вблизи того места, где 6 марта перевернулся другой украинский автобус. Тогда в салоне находились 57 украинцев, в том числе двое водителей. 35 из них госпитализировали, семь получили серьезные травмы – головы, позвоночника, живота и конечностей.
По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением. В результате транспортное средство перевернулось и угодило в овраг.
Напомним, автобус с детьми и их родителями рухнул с высоты, много жертв: "Ехали с экскурсии", кадры трагедии.
Как сообщала Politeka, очевидец раскрыл роковые подробности ДТП с украинцами в Польше, "несло по асфальту, а потом..."
Также Politeka писала, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.