В Украине открыли уголовные производства против 23 российских артистов

Как стало известно, дела открыла прокуратура АРК, пишет «Обозреватель». Более двадцати артистов обвиняют в незаконном въезде на территорию оккупированного Россией украинского полуострова. Отметим, что многим звездам по этой же причине ранее был запрещен въезд на территорию Украины.

В новом списке фигурирует много известных фамилий, среди которых Дима Билан, Дмитрий Харатьян, Валерия, Лариса Долина, Олег Газманов, Григорий Лепс, Стас Пьеха и другие. Показательно, что до событий в Крыму и на Донбассе Валерия и Стас Пьеха были тренерами в украинском вокальном шоу «Голос країни».

В ведомстве сообщили, что 23 звезды посещали полуостров для выступления на концерте по случаю открытия моста через Керченский пролив.

Напомним, что скандалы, связанные с посещением оккупированного Крыма время от времени сотрясают украинское информационное пространство. Не всегда украинские правоохранительные ведомства успевают вовремя реагировать не незаконное пересечение границы публичными людьми. Так, в начале 2020 года шведский певец Dr. Alban, который выступал в Крыму, сумел появиться на концерте «Квартал 95».

Напомним, что беда нагрянула в семью певицы Валерии, врачи сделали все возможное: "Болезнь развивалась по самом плохому сценарию".

Как сообщала Politeka, новость о внезапной кончине Стаса Пьехи разлетелась по Сети, появились детали: "Его больше нет".

Также Politeka писала, что Газманов выслужился перед Путиным, припомнив страдания Украины: "Спасибо за Крым, в котором я сейчас...".