Чоловік співачки Валерії продюсер Йосип Пригожин сколихнув Мережу тривожними новинами
52-річну артистку і її 51-річного чоловіка підкосив коронавірус, незважаючи на всі обережності.
Як передає Politeka.net, Пригожин розповів подробиці в своєму Instagram, поділившись кадрами з лікарні (щоб подивитися відео, проскролльте вниз).
Біда наздогнала пару, коли вони були в Дубаї. За словами Йосипа, Валерія перенесла хворобу в легкій формі, тоді як він ледве видерся і був вже на межі життя і смерті. Пригожин вважає, що тепер у нього з'явився другий день народження.
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"Кілька днів тому я відзначив свій другий день народження. Я все думав, розповідати мені про це чи ні, і все-таки вирішив, що зроблю це... Перший тиждень хвороби відчував себе непогано і думав, що вже йду на поправку, як відразу став задихатися і просто вже не в силах був піднятися", - поділився продюсер.
Він додав, що його стан стрімко погіршувався. Дубайські медики негайно приступили до найпотужнішої терапії, яка в підсумку дала свої плоди.
"Моя хвороба розвивалася за найгіршим сценарієм. 8 днів пекла, але завдяки грамотному лікуванню і підтримці рідних і близьких, я вижив і сьогодні пишу ці рядки", - повідомив Пригожин.
Продюсер додав, що, коли нарешті зміг самостійно встати на ноги, розплакався як дитина.
"Повернувся я з лікарні іншою людиною. На багато речей сьогодні я дивлюся інакше - все суєта. Треба жити і радіти самому факту, що ми живі", - підсумував чоловік Валерії.
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