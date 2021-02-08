Муж певицы Валерии продюсер Иосиф Пригожин всколыхнул Сеть тревожными новостями

52-летнюю артистку и ее 51-летнего супруга подкосил коронавирус, несмотря на все предосторожности.

Как передает Politeka.net, Пригожин рассказал подробности в своем Инстаграм, поделившись кадрами из больницы (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

Беда настигла пару, когда они были в Дубае. По словам Иосифа, Валерия перенесла болезнь в легкой форме, тогда как он еле выкарабкался и был уже на грани жизни и смерти. Пригожин считает, что теперь у него появился второй день рождения.

"Несколько дней назад я отметил свой второй день рождения. Я все думал, рассказывать мне об этом или нет, и все-таки решил, что сделаю это... Первую неделю болезни чувствовал себя неплохо и думал, что уже иду на поправку, как в одночасье стал задыхаться и просто уже не в силах был подняться", - поделился продюсер.

Он добавил, что его состояние стремительно ухудшалось. Дубайские медики немедленно приступили к мощнейшей терапии, которая в итоге дала свои плоды.

"Моя болезнь развивалась по самому плохому сценарию. 8 дней ада, но благодаря грамотному лечению и поддержке родных и близких, я выжил и сегодня пишу эти строки", - сообщил Пригожин.

Продюсер добавил, что, когда наконец смог самостоятельно встать на ноги, расплакался как ребенок.

"Вернулся я из больницы другим человеком. На многие вещи сегодня я смотрю иначе — все суета. Надо жить и радоваться самому факту, что мы живы", - подытожил муж Валерии.

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