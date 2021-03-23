Известная модель Мила Кузнецова, которая обладает 15-м размером бюста, поделилась кокетливым образом в персиковой кофте

Популярная модель, которая прославилась благодаря своему нежеланию худеть, чтобы быть стройной, согласно стандартам красоты, продолжает будоражить публику своими фото. Как известно, Мила Кузнецова необычная рекордсменка, которая обладает пятнадцатым размером бюста. И без капли силикона.

Девушка гордится своим телом и считает, что это дар – иметь такие формы. Также Кузнецова не забрасывала уход за собой и ходит в спортзал, поддерживает вес и питается так, как ей нравится. Поскольку Мила прославилась именно благодаря бюсту, в ее постах в Инстаграм акценты сделаны именно на нем.

Как можно заметить на последних кадрах из раздела Стори, Мила позировала в нежной кофте персикового цвета, которую специально расстегнула для лучшей демонстрации форм с пикантного ракурса. Выставив объектив повыше, сама Мила повернулась к камере и немного покрутилась, чтобы снова удивить нереальными размерами.

Немногим ранее, личное селфи артиста с Милой, которая выставила напоказ свое главное достоинство, буквально взорвало социальную сеть. Под фото в профиле Инстаграм артиста разгорелись настоящие споры, вызванные внешним видом девушки.

«В жизни всякое бывает, но вот так это «вываливать» из платья очень вульгарно!; Не знаю, считается ли такой размер секси 🧐; Тяжёлая ноша 😔; модный персик; тяжело ей, наверное; 😢бедная, как с ними тяжело🙌; Ого!!! Как же такой носить тяжело😮; ого, сколько счастья; Фея, блин🧚‍♀️; Это фотошоп? 😮; Ну и размер😮; Меняйте ведущую😂; Боже как она ходит 😢; Ничего себе ячейки! Там и спрятаться можно.😂👍».

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