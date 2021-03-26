Известная модель Наоми Кэмпбелл снималась в самых известных и необычных фотосессиях без малейшей скромности

Всемирно известная супермодель привыкла быть в центре внимания даже во время деловой поездки или полета. Так как Наоми одержима чистотой, она фанатично старается ухаживать за собой и даже для показов просит отдельные от других гримерки.

Тем не менее с известной «черной пантерой» все хотят сотрудничать, ведь она по-прежнему очень привлекательна и красивая, а ее необычная внешность очень заметна. Несмотря на то, что Наоми не пользовалась услугами пластического хирурга и даже уколами красоты, кожа ее в отличном состоянии, а лицо все так же сияет.

Как можно заметить на одном из последних фото, Кэмпбелл покоряет даже в черных нарядах с пайетками открытый наряд с прозрачными вставками из черной сеточки до самого пупка совсем не скрыл ее фигуру, а распущенные черные локоны придали Наоми дерзости. Еще в молодости модель испортила волосы модными укладками, поэтому нередко прячет их под париком.

У себя в Инстаграм также красотка опубликовала пикантный кадр, который свел с ума ее поклонников. На фото 50-летняя модель предстала в прозрачной черной блузке, под которой виднелся ее небольшой аккуратный бюст. Кэмпбелл прикрыла его наклейками, но фаны смогли все рассмотреть.

«Наоми, пожалуйста, будь скромнее», «Это было честью, фотографировать тебя», «Оглушительная конкурентка молодым», «Черная пантера», «Ты божество», «Так красиво», «Черная роза», - пишут пользователи сети.

Напомним, что 50-летняя Наоми Кэмпбелл в чулках и мини показала, что не боится возраста: «Королева».

А еще Politeka писала, что бесстыжая Наоми Кэмпбелл сжала роскошные "кокосики", вызывая желания: "Ее величество".

Также Politeka сообщала, что Наоми Кэмпбелл завлекла аппетитными изгибами в блестящем платье: "Выглядишь на 21".