Известная модель Мила Кузнецова, которая обладает 15-м размером бюста, похвасталась походом в ресторан
Как пишет Politeka.net, отечественная красотка обожает привлекать внимание и постоянно мелькает по телевизору. Не забывает Мила и о социальных сетях, где регулярно радует фанатов пикантными образами, делая акцент на своей гордости.
Этот раз не стал исключением. Кузнецова опубликовала в сторис Инстаграм видео, которое оставила в ТикТок. Красотка была в цветочном платье с большим декольте, сидя за столиком одного из заведений. Девушка трясла "бомбочками" перед камерой, наслаждаясь музыкой.
В Инстаграм фанаты не смогли поставить лайки и написать комментарии, но в ТикТок не смогли пройти мимо:
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Мы писали, что известная модель Мила Кузнецова, которая обладает 15-м размером бюста, засветилась на съемках шоу "Липсинк батл".
Известная альтернативная модель с 15 размером бюста появилась в одном из эфиров нового шоу «Липсинк батл», чем поразила сеть. Кадром с Милой Потап поделился у себя на странице в Инстаграм.
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