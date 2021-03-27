Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес в смелой позе и бюстом напоказ решила показать новую себя

Повседневный стиль Дженнифер Лопес сильно отличается от ее сценического образа, ведь на публике артистка сверкает своими достоинствами, а в обычной жизни почти всегда носит спортивные костюмы, лосины и кроссовки. Во время фотосессий Лопес также предпочитает классический стиль.

Не так давно на фан-аккаунте поклонники поделились весьма жаркими фото. В том числе и кадре, на котором Дженнифер в вальяжной позе похвасталась формами, сидя на ступеньках. Как видно, актриса умеет носить простые вещи с шиком, даже в простой одежде ей не суждено затеряться в толпе.

И хотя от части Лопес одевается разнообразно, она может подчеркнуть главное благодаря правильному уходу за собой и моложавому внешнему виду, даже несмотря на то, что ей летом исполнится 52 года.

В персиковом платье Лопес смогла акцентировать внимание на бюсте и идеальном загаре в целом. В повседневном гардеробе Дженифер Лопес платья тоже присутствуют, но далеко не так часто, как в рабочих сьемках.

Как видно, артистке нечего стесняться, она с легкостью устраивает пикантные танцы и не боится продемонстрировать что-то лишнее. Ведь ее костюмы и так мало что скрывают. Чаще всего Лопес позирует в боди из блесток с украшениями на бердах и талии и глубокими вырезами на фигуре.

«️❤️Красивая и горячая 🔥 так и скользит; горячей просто нет; Красиво и великолепно; OMGG !!!! Мой взгляд упал прямо на твои шикарные волосы !!!; это тело, хотя и роскошное, оно ослепляет; Богиня; нельзя оторвать взгляд!; Красиво❤️ шоколадка какая!; все бриллианты показала; Моя королева; ты так много страсти️ мое солнышко 😍😍; Ты выглядишь такой счастливой ... Мне это нравится!», - пишут фанаты.

Напомним, неугомонная Дженнифер Лопес взбудоражила фантазии, не вставая с кровати.

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