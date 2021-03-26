Популярная пара артистов Потап и Настя считается одно из самых крепких и идеальных пар в шоу-бизнесе, об их бурном романе стало известно только после того, как они объявили о своей свадьбе

Как передает Politeka.net, в интервью для программы ЖВЛ на YouTube-канале Потап рассказал, что на самом деле было три свадьбы.

Он выпустил песню, посвященную своей жене "Константа". Настя признается, что открыли свои отношения для фанатов и поклонников, для того, чтобы показать свою любовь.

Для фанатов мы решили открыть завесу, показать, что мы влюблены, что у нас есть общая энергия. Что мы делаем очень крутые песни, и посвящаем их друг другу.

В конце концов Потап признался, что мужем и женой они стали еще раньше. При чем они сыграли свадьбу три раза:

"Мы сыграли свадьбу третий раз. Первые два раза вы даже не знали", - признается Потап.

Первый раз они расписались в Лас-Вегсе. Второй раз тайно расписались в Киеве. "Чтобы расписаться Потапу и Насте в Киеве, чтобы никто не узнал... И мы это сделали!", - хвалится продюсер.

Сейчас они уже не скрывают своего счастья, пытаются быть как можно больше времени вместе. Настя признается, что мужчине нужна любящая, заботливая жена, которая в свою очередь не забывает о своих целях в жизни и достигает их.

Именно Потап пишет сейчас для Насти хиты, и помогает строить сольную карьеру артистке.

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