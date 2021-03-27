Украинский боксер Александр Усик согласился перейти в смешанные единоборства
Об этом сообщает портал XSPORT.
"Мне недавно Дэйна Уайт написал сообщение, не хочу ли я попробовать себя в UFC. На что я ответил: "Пришлите мне, пожалуйста, sms, я готов". Так что у меня есть много вариантов, чем заняться в будущем. Я занимаюсь музыкой, танцую, стал начинающим кроссфитером, воспитываю детей.
Полтора года я не буду ждать пока Джошуа и Фьюри разберутся между собой. Я найду с кем побоксировать", - рассказал Александр.
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Ранее мы писали, что знаменитого украинского боксера Александра Усика активно заманивают жить в другие страны.
После скандала с именем спортсмен объяснил свою позицию и рассказал об условиях смены гражданства.
Александр Усик признался, что его неоднократно заманивали представлять другие страны за крупное вознаграждение.
"Мне предлагали достаточно много раз и немаленькие суммы для того, чтобы я поменял гражданство. Пять-шесть стран предлагали нормальный кэш, притом просто за согласие: "да, готов поменять паспорт", потом еще по контракту будет нормально денег. Но не все же за деньги можно купить, я люблю свою страну".
Напомним, российский чемпион включил Усика в список лучших боксеров мира: "Это вершина айсберга"
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Также Politeka писала, что новый соперник Усика определится в супербою, не Джошуа и не Фьюри: "Вперед, братик!"