Внучка легендарной украинской исполнительницы Софии Ротару Соня Евдокименко эффектно попозировала на балконе в «хищном» наряде
Соответствующая видеозаписи появилась на личной страничке модели в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Как известно, 19-летняя Соня Евдокименко, которая живет и учится в США, несмотря на юный возраст уже успешная модель благодаря «ангельской» внешности, а еще она бьюти-блогерша.
В штатах девушка частенько снимает различные влоги, и делится с фолловерами не только зарисовками из своей жизни, но и дарит мотивацию и вдохновение, а также показывает себя в элегантных и соблазнительных нарядах.
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Так, недавно юная красотка отдыхала в одном из нью-йоркских ресторанов и не могла не поделится красивейшим видом, а также своим новым платьем с леопардовым принтом, который очень модный в этом сезоне.
Так, на фото Соня вышла на балкон в коротком слегка приталенном платье с объемными рукавами три четверти.
Кроме того девушка записала короткое видео. Она сидит на диванчике, смеется, теребит длинные светлые волосы и хлопает в ладоши.
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